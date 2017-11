Bloco de Esquerda explica compensação aos reformados por antecipação

O Bloco de Esquerda pretende que a medida ainda a debater "seja lei já a partir de janeiro".



"O que se pretende é que as pessoas que foram confrontadas com um desemprego de longa duração, que depois do fim do período do subsídio de desemprego, tendo carreiras contributivas longas, foram empurradas para uma reforma de miséria através do modelo que era apadrinhado por Pedro Mota Soares, pelo PSD e CDS, sejam agora retiradas da situação de miséria através da valorização das suas pensões", explicou Pedro Filipe Soares.