Bloco de Esquerda insiste na necessidade de um Orçamento do Estado diferente

A coordenadora do bloco de esquerda insiste que é preciso um outro Orçamento do Estado. Catarina Martins considera inaceitável que salários e pensões percam poder de compra quando há setores com lucros milionários a receberem benefícios do Ministério das Finanças.