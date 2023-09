Numa reação à decisão do BCE de aumentar em 25 pontos as taxas de juro, o BE considerou que se trata de mais um momento de ganho da banca com a perda das famílias portuguesas. Pedro Filipe Soares insta assim o Governo a limitar os ganhos dos bancos numa altura em que "é preciso baixar as prestações das casas" usando esses "lucros obscenos".