Bloco de Esquerda prevê instabilidade se Centeno reduzir meta do défice

RTP11 Abr, 2018, 13:59 / atualizado em 11 Abr, 2018, 14:00 | Economia

Esta posição foi transmitida aos jornalistas por Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa em que advertiu que o Governo criará "instabilidade" na maioria parlamentar de esquerda caso mantenha a intenção de inscrever uma meta de défice de 0,7 por cento no Programa de Estabilidade.



O Programa de Estabilidade deverá ser aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira, dando entrada na Assembleia da República na sexta-feira.



"Temos apenas quatro meses de execução do Orçamento do Estado para 2018 e o Governo já está a rever em baixa o compromisso que assumiu com Bruxelas porque tem uma grande margem proveniente de 2017 - uma margem de mais de mil milhões de euros que não foi gasta nem executada em investimento em serviços públicos e em recuperação de rendimentos", sustentou Mariana Mortágua.



Para a deputada do Bloco de Esquerda, sendo impossível alterar a execução orçamental de 2017, "é no entanto possível assumir que a margem do ano passado é transposta" para o corrente ano e que o compromisso alcançado em 2018 se cumpre".

“Crise política é indesejável”



c/ Lusa

"Caso se volte a ajustar em baixa as metas de 2018, indo novamente além dos compromissos com Bruxelas, se isso se fizer todos os anos, tal significa que todos os anos há um efeito de arrastamento e que várias centenas de milhões de euros são retirados a funções como o investimento em serviços públicos ou a reposição de rendimentos. Assumimos o compromisso de termos um défice de um por cento em 2018", vincou.O Bloco de Esquerda tinha já criticado a “obsessão pelo défice” de Mário Centeno na Comissão de Saúde. O deputado Moisés Ferreira afirmou que na Saúde “está tudo longe de estar bem” e acusou Centeno de levar meses a autorizar processos e contratações.Também o PCP criticou a “redução acelerada do défice” e propôs que os 800 milhões que representam a diferença entre o défice previsto e que o Governo pretende agora atingir seja investido no Serviço Nacional de Saúde.Sobre a discussão sobre a meta do défice de 2018, o Presidente da República afirmou que prefere “não ter de intervir” nas contas do Orçamento do Estado. O chefe de Estado explicou que a única intervenção que pretende ter é a sua promulgação”."O Presidente da República limita-se a recordar o óbvio, isto é, que considera, como sempre considerou, a normal conclusão da legislatura como muito importante para Portugal e que prefere, portanto, não ter de intervir na sequência da votação do Orçamento a não ser para o promulgar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente salientou que uma "crise política é indesejável" e que uma "crise política decorrente ou envolvendo o Orçamento do Estado é duplamente indesejável para todos, até por poder gerar cenários imediatos de elevado preço para o país".Marcelo Rebelo de Sousa recordou que já tinha previsto que houvesse um debate de “grande intensidade” sobre o Programa de Estabilidade e o Orçamento do Estado, até por ser um ano eleitoral. Apesar disto, o chefe de Estado mostra-se confiante: “não me passa pela cabeça que o orçamento não venha a ser aprovado na Assembleia da República".