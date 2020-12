Bloco de Esquerda quer maior facilidade das microempresas ao crédito e mais apoio extra

Reuters

Acesso mais facilitado das microempresas aos apoios, alargamento a todo o ano do apoio extraordinário que vigorou na primeira fase da pandemia e reforço da fiscalização laboral, são algumas medidas propostas pela dirigente do Bloco de Esquerda no que apelida de um contrato para a economia.