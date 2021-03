Bloco de Esquerda quer o fim dos "vistos gold" em todo o país

Por isso, o Bloco vai entregar na Assembleia da República uma proposta para que o decreto-lei do Governo seja revisto porque, neste momento, só restringe os investimentos em Lisboa e no Porto.



O Governo permite os vistos Gold no resto do país como forma de favorecer a promoção do investimento de estrangeiros nas regiões de baixa densidade populacional.