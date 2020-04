Bloco de Esquerda quer saber se Governo pondera nacionalizar Efacec

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, divulgada hoje, o partido começa por sublinhar a importância estratégica da EFACEC, que conta com cerca de 2600 trabalhadores e que tem sido uma referência para a economia nacional.

O Bloco de Esquerda (BE) recorda, no entanto, que desde 2015 a empresa tem enfrentado problemas de liquidez, que culminaram num Processo Especial de Revitalização (PER).

"Em setembro de 2015, Isabel dos Santos entrou com capital na empresa, tornando-se a sua principal acionista, com a promessa de apostar no mercado angolano e de resolver os problemas de liquidez com que a unidade se confrontava, e que continuam ainda hoje a colocar problemas", lembra o BE, salientando que ainda antes do caso Luanda Leaks sempre questionou a origem da fortuna da empresária angolana e os processos de corrupção que a envolviam.

Já mais recentemente, em 2019, houve um anúncio da principal acionista da EFACEC da decisão de vender cera de 70% do capital social da empresa.

Foi a partir desse momento, sublinha o BE, que se "gerou um ambiente de dúvida e incerteza para os trabalhadores que dura até hoje".

"No momento atual de dificuldades que a o país atravessa por causa do combate ao Covid 19 e suas consequências na economia, foi o próprio Governo, através do primeiro-ministro, que não excluí a hipótese de nacionalização de determinadas empresas fundamentais para o país, tendo já sido noticiado que há probabilidade de a EFACEC constar dessa lista de empresas", aponta o BE, acrescentando que "a salvaguarda do interesse nacional também passa pela salvaguarda de setores estratégicos para a economia".

Acresce que, ao longo do tempo as gestões privadas têm-se demonstrado gravosas não só para o erário público, "mas também para milhares de trabalhadores, que se vêm em situações de insegurança durante muito tempo e com direitos desrespeitados".

Por isso, consideram, a nacionalização é um cenário em que o Estado fica a ganhar, especialmente num setor altamente competitivo e especializado, bem como se conseguem garantias para quem trabalha.

"No entanto, este mecanismo de integração da EFACEC no Setor Empresarial do Estado deve ser definitivo, evitando novos desaires da gestão privada", assinalam os bloquistas.

Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pergunta ao Governo como qualifica as atuações da empresa, "considerando o histórico criticável da gestão privada da EFACEC sobre direitos laborais, despedimentos e recursos a trabalho temporário quando recebeu ajudas públicas".

Os deputados questionam ainda se, considerando a importância estratégica da Efacec para a economia nacional, pondera o Governo adquirir o controlo público da empresa e integrar a mesma no Setor Empresarial do Estado.

No requerimento, o BE pergunta também que medidas tem o Governo tomado no sentido de acompanhar a situação da EFACEC, nomeadamente face às denúncias laborais e que análise faz dos apoios públicos que têm sido outorgados à empresa.

VSYM // MSP