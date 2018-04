Partilhar o artigo Bloco defende revisão da lei laboral para criar "empregos com mais direitos" Imprimir o artigo Bloco defende revisão da lei laboral para criar "empregos com mais direitos" Enviar por email o artigo Bloco defende revisão da lei laboral para criar "empregos com mais direitos" Aumentar a fonte do artigo Bloco defende revisão da lei laboral para criar "empregos com mais direitos" Diminuir a fonte do artigo Bloco defende revisão da lei laboral para criar "empregos com mais direitos" Ouvir o artigo Bloco defende revisão da lei laboral para criar "empregos com mais direitos"

Tópicos:

Inadaptados,