"O Bloco de Esquerda, desde a primeira hora, denunciou o negócio da EDP, em que é incompreensível a atuação do Governo. Parece-nos que, no Ministério do Ambiente, existe às vezes mais pressa na defesa de alguns grandes interesses económicos do que nas questões dos recursos naturais e do interesse público", disse Catarina Martins.

"Esperamos que a atuação do Ministério Público possa esclarecer tudo o que aconteceu, que possa retirar consequências, até porque registamos que, até agora, o Governo nunca foi capaz de explicar as suas decisões no âmbito deste negócio", acrescentou.





Catarina Martins, que falava aos jornalistas durante uma visita à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, comentou desta forma as buscas realizadas hoje, pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária, por suspeitas de alegada fraude fiscal na venda de um portefólio de seis barragens à empresa francesa Engie.







"Do ponto de vista político, o que aconteceu é inaceitável. A EDP deve pagar o imposto e o imposto deve servir a população transmontana, como a Assembleia da República legislou. Do resto, aguardamos a investigação do Ministério Público", acrescentou a líder do BE, reiterando a ideia de que o Governo ainda não deu uma explicação cabal sobre esta matéria.



"O Governo nunca foi capaz de explicar as suas decisões, nunca foi capaz de explicar como é que autorizou o negócio da transmissão da concessão das barragens com tão poucas condições e sem obrigar sequer a EDP a pagar os impostos devidos", sublinhou.