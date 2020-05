Bloco quer que o contrato de venda do Novo Banco ao Lone Star seja público

Nas palavras da deputada Mariana Mortágua, deve ser feito "em nome da decência e do rigor".



O Bloco evoca também a transparência do processo como justificação para que seja do conhecimento público.



Um pedido que acontece poucos dias depois da polémica relacionada com a transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco, que chegou a colocar em causa o lugar do ministro das Finanças.