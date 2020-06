Bloco viabiliza Orçamento Suplementar caso avanços negociados se concretizem

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou domingo que, se os avanços negociados com o Governo se concretizarem no Orçamento Suplementar, os bloquistas viabilizam o documento, dependendo o sentido de voto do aprofundamento das medidas.