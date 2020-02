BNU doa mais de 11.500 euros à Caritas Macau e abre conta para angariar fundos

"O presidente da Comissão Executiva do BNU, Carlos Álvares, encontrou-se com o secretário-geral da Caritas Macau, Paul Pun, para entregar a doação", indicou, em comunicado.

Na mesma nota, o BNU destacou a abertura de "uma conta para angariar fundos para as atividades anti-epidemia da Caritas, tais como, a compra de material médico e assistência na prestação de cuidados de saúde e proteção para evitar a propagação do vírus".

"Os fundos angariados serão transferidos para a Caritas Macau", frisou o BNU.

A Caritas, instituição de apoio social, foi fundada em 1945 em Portugal e em 1951 em Macau, de acordo com informação institucional publicada online.

"A Caritas Macau tem apoiado a comunidade desde 1951. É uma organização sem fins lucrativos com uma longa história de serviço e um forte compromisso com a sociedade. Os seus colaboradores e voluntários trabalham incansavelmente no cuidado e assistência aos mais desfavorecidos", destacou a instituição bancária.

Do grupo Caixa Geral de Depósitos, o BNU é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau.