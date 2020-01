Boeing. Encomendas e entregas de aeronaves sofrem queda histórica no último ano





Em 2018, a empresa tinha fechado o ano com um total de 893 encomendas.



As entregas de aviões da companhia também viram os seus números cair para 380 aviões, 53 por cento relativamente ao ano anterior e o número mais baixo desde 2007.



É calculado que a empresa tenha um prejuízo que ronde os mil milhões de dólares por mês, devido à interrupção da produção dos Boeing 737 MAX.



A Airbus, principal concorrente da Boeing, anunciou que em 2019 entregou 863 aeronaves e acumulou 768 pedidos, números recordes para a companhia.



David Calhoun, o novo CEO da Boeing, que tomou posse esta segunda-feira, afirma que “está confiante no futuro da empresa”, assumindo que o seu “foco principal” será retomar a circulação dos 737 MAX, cita a BBC.

A Boeing anunciou em dezembro que, a partir de janeiro deste ano, iria parar temporariamente a produção dos aviões 737 MAX. Os aviões encontram-se fora da circulação há dez meses, depois de terem estado envolvidos em dois acidentes aéreos.



O CEO da empresa, Dennis Muilenburg pediu a demissão, depois da suspensão das aeronaves ter sido anunciada, tendo sido substituído por David Calhoun.



A suspensão da produção das aeronaves, segundo a empresa, irá permanecer “até serem identificados todos os problemas e as entidades reguladoras autorizarem a sua circulação”.



Os aviões 737 MAX deixaram de voar em março do ano passado, depois de estarem envolvidos em dois acidentes que causaram a morte de mais de 300 pessoas.



Segundo as investigações iniciais, as aeronaves caíram devido a uma falha no sistema de estabilização do voo. Entretanto, uma auditoria encontrou falhas nos cabos que comandam as superfícies da cauda do avião.



Surgiram declarações de alguns funcionários da empresa onde afirmavam que o avião “foi desenhado por palhaços” e foram reveladas mensagens internas onde os pilotos se queixam de falhas nos simuladores do aparelho.



