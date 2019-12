Boeing suspende produção dos aviões 737 MAX em janeiro

Em comunicado . A Boeing esperava que a circulação dos aviões regressasse no passado mês de setembro, mas a entidade reguladora dos EUA afirmou que os aviões não iriam retomar a circulação tão cedo.

Segundo a Boeing, os funcionários associados ao modelo de aviões não serão demitidos. No entanto a paralisação irá afetar os fornecedores e a “economia em geral”.

A Boeing garantiu que quer voltar a colocar os aviões em circulação, mas em segurança.

“Sabemos que o processo de aprovação para que os 737 MAX voltem à circulação deve ser extraordinariamente completo e robusto, para garantir quer os reguladores, clientes e o público tenham confiança nas atualizações do 737”, declarou a empresa.Na passada semana,Uma análise da Autoridade Federal da Aviação alertou para a possibilidade de existirem mais de 12 acidentes, durante a vida útil da aeronave, caso não existissem alterações na sua conceção.Ouvido pela BBC, Henry Harteveldt, analista da indústria de viagens, declarou que a decisão de suspender a produção terá um “impacto enorme na Boeing, nos seus fornecedores e nas companhias aéreas.Segundo Shukor Yusof, analista de aviação igualmente ouvido pela estação pública britânica, a suspensão da produção das aeronaves irá afetar bastante as companhias chinesas, uma vez que eles são “alguns dos maiores utilizadores dos MAX”.“A última coisa que o fabricante quer é parar a linha de produção e vai demorar algum tempo até que ela volte. Se olharmos para isto em termos de volume do impacto do crescimento da capacidade do setor, podemos ver que é significativo e que vai levar algum tempo para que a produção seja recuperada”, disse Chris Tarry, ao programa norte-americano TODAY.Para os analistas de aviação, é improvável que esta medida da Boeing afete os passageiros. No entanto, as companhias aéreas terão despesas adicionais para alugar outras aeronaves, como é o caso das companhias norte-americanas que são as principais utilizadoras dos 737 MAX.