Boldalti lança OPA de 329 milhões sobre espanhola Ercros

A oferta é de 3,6 euros por ação, o que corresponde a um prémio de 40,6% sobre a cotação de fecho do mercado registada na segunda-feira (2,56 euros), refere a empresa química portuguesa na comunicação enviada ao regulador espanhol, a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Em comunicado, a Bondalti explica que o sucesso desta operação de caráter industrial "dará origem a um grupo com a dimensão e as capacidades técnicas necessárias para competir com os principais intervenientes do setor", investindo em "inovação contínua e sustentabilidade".