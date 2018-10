Lusa16 Out, 2018, 08:27 | Economia

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com um recuo de 0,21% para 4.996,54 pontos no índice PSI20, com as duas cotadas do grupo Sonae a liderarem as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 baixaram e quatro subiram.