Bolsa de Lisboa abre a cair 0,08%

Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI a cair 0,65% para 6.298,79 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 ficaram em baixa, três em alta e duas inalteradas.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,86%, Londres 0,62%, Milão 0,42%, Paris 0,33% e Madrid 0,18%.