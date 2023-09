Bolsa de Lisboa abre a cair 0,10%

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o principal índice, o PSI, a subir 0,42%, para 6.155,99 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 fecharam em terreno positivo, quatro encerraram a cair e uma manteve-se inalterada.

O PSI acompanhou a tendência de ganhos registada nas principais praças europeias, com Madrid a avançar 0,75%, Paris 0,52%, Frankfurt 0,36% e Londres 0,25%.