Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa contrariou a tendência positiva dos mercados europeus e fechou com o índice PSI20 a descer 0,29% para 5.287,35 pontos, sob pressão do BCP, que liderou as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas.