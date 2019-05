Lusa28 Mai, 2019, 08:13 | Economia

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 0,86% para 5.140,91 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas do PSI20, 12 subiram, quatro desceram e duas ficaram inalteradas.