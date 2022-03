Bolsa de Lisboa abre a cair 1,62%

Na sexta-feira, o PSI20 encerrou a sessão com uma descida de 2,49% para 5.331,85 pontos, acompanhando as fortes quedas registadas nas principais praças europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 16 ficaram em baixa e três em alta.

No resto da Europa, as quedas foram mais acentuadas, com Milão a perder 6,24%, Paris caiu 4,97%, Frankfurt 4,41%, Madrid 3,63% e Londres 3,48%.