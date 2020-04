Bolsa de Lisboa abre a subir 0,02%

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda com o índice PSI20 a perder 2,27% para 4.035,94 pontos, uma descida inferior às registadas nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e uma subiu.

As principais bolsas europeias encerraram com quedas mais acentuadas, penalizadas pela descida do preço do petróleo nos mercados internacionais. Frankfurt caiu 3,99%, Paris 3,77%, Milão 3,59%, Londres 2,96% e Madrid 2,88%.