Bolsa de Lisboa abre a subir 0,05%

Lusa14 Dez, 2017, 08:16 | Economia

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda e o índice PSI20 desceu 0,27% para 5.383,69 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.



Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram, seis subiram e uma ficou inalterada.



A Pharol liderou as descidas e recuou 8% para 0,28 euros, depois de ter sido acordada na terça-feira a nova versão do plano de recuperação judicial da operadora brasileira Oi, da qual é acionista.