Bolsa de Lisboa abre a subir 0,05%

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa teminou a sessão em queda, com o índice PSI a recuar 2,06% para 5.888,36 e com a Galp a liderar as perdas.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 12 caíram e três subiram.

A maré vermelha foi transversal às principais bolsas europeias, com a bolsa de Milão a cair 3,32%, Frankfurt 3,31%, Paris 2,39%, Madrid 1,18% e Londres 3,14%.