Bolsa de Lisboa abre a subir 0,14%

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa terminou a sessão com ganhos, tendo o índice PSI subido 0,30% para 5.984,40 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência na bolsa de Lisboa, nove terminaram em alta e sete em baixa.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,93%, Milão 0,91%, Paris 0,52%, Madrid 0,37% e Londres 0,11%.