Lusa26 Set, 2019, 08:19 | Economia

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma queda acentuada no índice PSI20 de 1,62% para 4.875,44 pontos, pressionado por uma descida de 5,50% no BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 desceram e só duas subiram. O BCP, que liderou as descidas, ficou a valer 0,18 euros por ação.