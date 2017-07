Bolsa de Lisboa abre a subir 0,21%

Lusa 13 Jul, 2017, 08:08 | Economia

Na quarta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa fechou no `verde`, subindo 0,77% para 5.215,15 pontos, valorização apoiada nos ganhos da Galp e da EDP e em linha com a tendência europeia.

Entre as 19 cotadas que compõem o PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, 12 encerrarem com valorizações, uma manteve-se inalterada (a Mota-Engil) e seis fecharam no `vermelho`, com a corticeira Amorim a liderar as perdas.