Bolsa de Lisboa abre a subir 0,23%

A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,23% para os 4.988,68 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com um recuo de 0,73% para 4.977,16 pontos no índice PSI20, acompanhando as descidas no resto da Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram e cinco subiram.