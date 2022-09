Bolsa de Lisboa abre a subir 0,33%

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI a cair 1,72% para 5.292,38 pontos, tendo a Jerónimo Martins registado uma descida de 6%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 desceram e duas subiram. A Jerónimo Martins liderou as descidas e perdeu 6,07% para 19,35 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no `vermelho`, com Milão a cair 2,40%, Madrid 1,91%, Londres 1,77%, Frankfurt 1,71% e Paris 1,53%.