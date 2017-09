Bolsa de Lisboa em alta com Novabase a subir 15%

Lusa28 Set, 2017, 10:10 | Economia

Cerca das 9:05 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a subir 0,20% para 5.344,19 pontos - com 12 `papéis` a valorizarem-se e seis a descerem -, depois de ter subido em 19 de junho até aos 5.330,60 pontos, um máximo dos últimos 18 meses.

Além dos títulos da Novabase, os do BCP e da Pharol eram dos que mais subiam, estando a valorizarem-se 2,17% para 0,245 euros e 1,14% para 0,354 euros.

Em sentido contrário, as ações da Mota-Engil eram das que mais desciam, designadamente 1,26% para 3,061 euros.

Na quarta-feira, numa proposta da administração da Novabase enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração da empresa tecnológica propôs o pagamento de um dividendo extraordinário aos acionistas de 0,50 euros por ação, que deverá ser votado no final de outubro.

Segundo a proposta, a Novabase pretende que "sejam pagos aos acionistas 15.700,697 euros da rubrica de reservas e resultados acumulados, correspondente a um total de 0,50 euros por ação, relativamente ao número de ações emitidas".

A administração da Novabase defende que "existe neste momento todo o interesse em promover medidas de remuneração acionista" e sublinha que a empresa "mantém intacta a sua capacidade financeira para execução dos planos de investimento delineados para os próximos anos, dispondo por outro lado de liquidez amplamente suficiente para financiar as suas necessidades de curto e médio prazo".

A proposta deverá ser aprovada na reunião de acionistas, que está marcada para 26 de outubro, mas que poderá ser adiada para 13 de novembro "na eventualidade de a assembleia não poder reunir na data atrás indicada por falta de representação do capital exigido pela lei ou pelos estatutos da Novabase".

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje mistas, à espera do indicador da confiança do consumidor na zona euro.

Na agenda de hoje, além do indicador da confiança do consumidor na zona euro, os investidores estarão atentos ao Banco de Espanha que vai atualizar as projeções de crescimento para a economia, que atualmente são de 3,1% para 2017 e de 2,5% para 2018.

Em Espanha, a taxa de inflação foi de 1,8% em setembro face ao mesmo mês de 2016, mais duas décimas do que em agosto (1,6%), segundo a primeira estimativa deste indicador do Instituto Nacional de Estatística espanhol.

Quatro dias depois das eleições alemãs, os mercados continuavam hoje a analisar a quarta vitória consecutiva de Angela Merkel com um Parlamento muito fragmentado e com o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) como terceira força política.

Em Nova Iorque, a bolsa em Wall Street terminou na quarta-feira com o Dow Jones a subir 0,25% para 22.340,71 pontos, depois de ter subido em 20 de setembro até aos 22.412,59 pontos, máximo desde que foi criado em 1896.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a descer para 1,1723 dólares, contra 1,1737 dólares no encerramento de quarta-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em novembro, abriu hoje em quase inalterado, a cotar-se a 57,76 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,05% do que no encerramento da sessão anterior.