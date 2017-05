Bolsa de Lisboa em alta, com PSI20 em máximos e BCP a subir mais de 5%

Lusa 09 Mai, 2017, 10:02 | Economia

Cerca das 09:25 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, estava a subir 0,90% para 5.280,25 pontos, com 13 `papéis` a valorizarem-se, cinco a caírem e um inalterado.

Além das ações do BCP, as da Pharol e da Altri eram outras das que mais subiam, designadamente 1,45% para 0,279 euros e 1% para 4,444 euros.

Em sentido inverso, as ações da Caixa Económica Montepio Geral lideravam as perdas, estando a cair 1,69% para 0,408 euros.

Na segunda-feira, o BCP anunciou que registou um resultado líquido de 50,1 milhões de euros entre janeiro e março, uma subida de 7% face ao lucro de 46,7 milhões de euros em igual período do ano passado.

Nuno Amado, presidente do BCP, realçou na conferência de imprensa de apresentação de contas, em Lisboa, que a melhoria do resultado líquido está ligada à "expansão contínua do resultado `core` [margem financeira mais comissões, menos custos operacionais], que mais do que quintuplicou desde o primeiro trimestre de 2013".

O resultado `core` do BCP aumentou 19,5% no primeiro trimestre (face a igual período do ano anterior), atingindo os 254,8 milhões de euros, graças ao crescimento de 13,7% da margem financeira para 332,3 milhões de euros e à redução de 2% dos custos operacionais para 238,3 milhões de euros.

Já as comissões líquidas totalizaram 160,8 milhões de euros, abaixo dos 163,9 milhões de euros registados no mesmo período de 2016, sendo que as comissões bancárias baixaram em 3,0% (-8,5% apenas em Portugal), apesar do aumento dos custos de comissionamento, enquanto as comissões de operações de mercado aumentaram.

"Quando dizem que os bancos estão a aumentar comissões, não parece que se reflita nas receitas dos bancos. Estão alinhadas com o ano passado, não mais do que isso", afirmou.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em alta no início da sessão, a digerir a vitória de Emmanuel Macron na segunda volta das presidenciais francesas no domingo.

Na segunda volta das presidenciais, o centrista Emmanuel Macron foi eleito com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata de extrema-direita Marine Le Pen, segundo os resultados definitivos divulgados na segunda-feira.

O antigo ministro da Economia socialista recebeu o apoio de cerca de 20,7 milhões de eleitores, enquanto a líder da Frente Nacional de cerca de 10,6 milhões.

A abstenção foi de cerca de 25,38%, a mais alta numa segunda volta das presidenciais francesas desde 1969, como apontavam as projeções.

Macron, de 39 anos, que será o Presidente mais jovem de França, conquistou os melhores resultados em Paris, com uma percentagem próxima dos 90%, e nos departamentos circundantes de Hauts-de-Seine e Val-de-Marne, ao superar em ambos os casos a barreira dos 80%.

Marine Le Pen obteve melhores resultados em Aisne e Pas-de-Calais, ambos no norte de França, onde obteve percentagens superiores a 52%.

Em Nova Iorque, a bolsa em Wall Street fechou na segunda-feira quase inalterada, com o Dow Jones a subir 0,03% para 21.012,28 pontos, depois de em 01 de março ter terminado a subir para o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 21.115,55 pontos.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a descer para 1,0924 dólares, contra 1,0928 na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em julho, abriu hoje em baixa, a cotar-se a 49,22 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,24% do que no encerramento da sessão anterior.