Bolsa de Lisboa encerra a subir 0,46% em contraciclo com Europa

Das 15 cotadas que integram este índice, sete subiram, sete desceram e uma (Corticeira Amorim) ficou inalterada.

Os CTT lideraram as perdas e caíram 4,14% para 4,05 euros, depois de terem anunciado que encerraram o primeiro trimestre de 2022 com um resultado líquido de 5,4 milhões de euros, o que representa uma queda de 38,1% em relação aos 8,7 milhões euros registados no mesmo período do ano passado.

Nas subidas, as duas cotadas do grupo EDP destacaram-se, com a EDP a somar 3,96% para 4,46 euros e a EDP Renováveis a avançar 2,62% para 21,13 euros.

As principais bolsas europeias registaram descidas acima de 1%. Milão caiu 1,20%, Madrid 1,34%, Londres 1,54%, Frankfurt 1,64% e Paris 1,73%.