Bolsa de Lisboa fecha em queda em linha com praças europeias

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 ficaram em baixa e três em alta.

A energia penalizou especialmente a praça lisboeta, com a EDP Renováveis, a EDP, a Galp e a REN em queda.

A EDP Renováveis perdeu 2,11% (para 13,90 euros), a Galp 1,61% (para 14,35 euros), a EDP 1,28% (para 3,78 euros) e a REN 1,13% (para 2,18 euros).

Entre as quedas destaque ainda para os recuos da Altri (-2,61% para 4,33 euros), da Mota-Engil (-1,54% para 5,10 euros), da Navigator (-1,44% para 3,71 euros) e da Semapa (-1,15% para 13,72 euros).

Já a Sonae SGPS caiu 1,02% para 0,88 euros, a Ibersol 0,91% para 6,52 euros, a NOS 0,82% para 3,15 euros, a Jerónimo Martins 0,46 euros para 21,84 euros e os CTT 0,41% para 3,68 euros.

Em contra-ciclo, a Corticeira Amorim ganhou 0,54% para 9,29 euros, o BCP 0,12% para 0,26 euros e a Greenvolt 0,06% para 8,10 euros.

As bolsas europeias fecharam no vermelho, com Milão a perder 1,03%, Frankfurt 0,92%, Londres 0,81%, Paris 0,84%, Madrid 0,59%.