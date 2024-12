Bolsa de Lisboa fecha ganhar 0,16% com maioria das cotadas no `verde`

No fecho da sessão, o índice PSI avançou 0,16%, para 6.377,26 pontos, com nove cotadas a subir, quatro a descer e duas inalteradas face à sessão anterior.

No resto da Europa, as principais praças bolsistas fecharam também em alta, com Londres a avançar 0,64%, Paris 0,92% e Madrid 0,50%, enquanto Frankfurt e Milão estiveram fechadas.