Bolsa de Lisboa inicia sessão a cair 0,06%

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a subir 1,22% para 5.125,30 pontos, acompanhando as principais praças europeias, que registaram ganhos acentuados após declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, três desceram e duas ficaram inalteradas.