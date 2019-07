Lusa15 Jul, 2019, 08:13 | Economia

Na sexta-feira, o PSI20, principal índice bolsista português, subiu 0,68% para 5.221,17 pontos, com a Sonae SGPS a liderar as subidas com ganhos acima de 2%.

Dos 18 títulos que compõem o índice nacional, 16 subiram e dois desvalorizaram - Sonae Capital e NOS, que recuaram 1,08% e 0,09%, respetivamente.