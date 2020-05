Bolsa de Lisboa inicia sessão a subir 1,06%

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 0,85% para 4.220,85 pontos, acompanhando os ganhos das principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e nove desceram.

No resto da Europa, as principais bolsas encerraram com subidas que variaram entre 1,54% de Paris e 0,50% de Milão.