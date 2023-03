Bolsa de Lisboa mantém quedas, com BCP a cair mais de 8%, alinhada com homólogas europeias

Cerca das 13:30 em Lisboa, o PSI descia 2,51% para 5.874,3564 pontos, com 14 `papéis` a caírem e um a subir de cotação (EDP Renováveis subia 0,25% para 20,14 euros).

Num comentário à descida da cotação do BCP, Vitor Madeira da XTB afirma que "nesta altura o banco encontra-se perto do suporte importante dos 0,20 euros, caso haja a quebra do mesmo a situação de risco aumenta drasticamente para o banco".

"Posto isto, não podemos inferir que o BCP está em risco de colapso como o Silicon Valley Bank (SVB), mas sabemos que se a condição macroeconómica se continuar a agravar e as taxas de juro continuarem a subir, o banco pode também ser afetado e incorrer em perdas significativas, o que poderia levar as ações abaixo do próximo suporte dos 0,12 euros", adianta.

Vitor Madeira refere ainda que, "se olharmos para os dados fundamentais do banco, neste último trimestre o banco dobrou o montante alocado para provisões do crédito mal parado e também reduziu a sua dívida para metade, o que demonstra que o banco está a preparar-se para uma fase complicada".

Às ações do BCP seguiam-se as da Galp e da Mota-Engil, que se desvalorizavam 4,28% para 10,39 euros e 3,55% para 1,52 euros.

Das restantes ações do PSI, três caíam mais de 2%, quatro mais de 1% e as outras quatro registavam decréscimos entre 0,20% e 0,71%.

As principais bolsas europeias também estavam a acentuar as perdas, condicionadas pelo colapso do Silicon Valley Bank na sexta-feira e do Signature Bank no domingo nos EUA, que influenciaram o comportamento dos mercados, cujo foco principal estava na próxima reunião do BCE e na inflação dos EUA.

Londres, Paris e Frankfurt recuavam 2,18%, 2,86% e 2,94% e Madrid e Milão desciam 3,02% e 3,84%.

No fim de semana, os reguladores dos EUA intervieram no Signature Bank, que influenciou o comportamento dos mercados, cujo foco principal estava na reunião do Banco Central Europeu (BCE) na próxima quinta-feira e na inflação dos EUA.

A Bolsa de Tóquio fechou hoje a cair 1,11% na sequência do colapso das instituições financeiras norte-americanas Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, e receios de contágio ao setor financeiro norte-americano e mundial.

Wall Street terminou na sexta-feira passada também no vermelho, arrastada pelos receios desencadeados depois do colapso do Silicon Valley Bank (SVB).

Hoje, o HSBC, o maior banco europeu, comprou a filial do SVB no Reino Unido depois do seu colapso na semana passada, através de um resgate privado facilitado pelo Governo britânico e pelo Banco de Inglaterra, anunciou o executivo britânico.

A semana será, sem dúvida, condicionada pelas consequências da falência do Silicon Valley e do Signature Bank, e como isto afetará a política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), e será também centrada nos dados da inflação nos EUA em fevereiro, que serão divulgados na terça-feira, e na reunião do BCE na próxima quinta-feira, que deverá dar algumas pistas sobre os próximos passos a serem dados em matéria de política monetária.