Bolsa de Lisboa segue negativa, alinhada com a Europa

Lusa01 Mar, 2018, 10:24 | Economia

Pelas 09:10 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a recuar 1,04% para os 5.411,38 pontos, mantendo a tendência da abertura, com 14 ações negativas, uma inalterada e três positivas.

A Jerónimo Martins e a Mota-Engil eram as ações que mais desciam, com perdas de 4,54%, para 16,29 euros, e 2,5%, para 3,90 euros, respetivamente.

A dona do Pingo Doce anunciou na terça-feira após o fecho do mercado que o resultado líquido atribuível caiu 35% no ano passado, face a 2016, para 385 milhões de euros, mas em base comparável subiu 6,7%.

Do lado dos ganhos, seguia a Ibersol, a REN e a EDP, que avançavam 0,43%, 0,08% e 0,07% para 11,65 euros 2,48 euros e 16,29 euros, respetivamente.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que negociavam hoje negativas, à espera de conhecer os dados do Eurostat sobre o desemprego na zona euro relativos a janeiro.

Os investidores vão estar atentos hoje à intervenção do líder da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Senado, que está agendada para as 15 horas em Lisboa.

A expectativa é que o responsável não faça grandes alterações ao discurso do início desta semana, quando no Congresso defendeu "mais aumentos graduais" das taxas de juro dos EUA.

O euro seguia a valorizar-se na abertura e trocava-se a 1,2206 dólares, enquanto o crude de referência na Europa, o Brent, seguia a baixar até aos 65,76 dólares por barril.