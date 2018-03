Bolsa de Nova Iorque cai antes de divulgação de decisões da Reserva Federal

Lusa21 Mar, 2018, 15:09 | Economia

Às 13:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 24.723,61 pontos e o Nasdaq recuava 0,11% para 7.356,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,12% para 2.713,74 pontos.

A Reserva Federal (Fed) norte-americana termina hoje uma reunião de política monetária de dois dias, a primeira presidida por Jerome Powell.

Os analistas esperam uma nova subida do preço do dinheiro de 0,25 pontos percentuais, colocando as taxas de referência entre 1,5% e 1,75%, no âmbito do processo de ajustamento monetário gradual iniciado por Janet Yellen, a antecessora de Powell na Fed, que deixou o cargo em fevereiro.

Os indicadores positivos divulgados nas últimas semanas tornam também provável que a Fed reveja em alta as previsões de crescimento, depois de ter antecipado em dezembro um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para 2018.