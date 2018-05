Bolsa de Nova Iorque inicia sessão em baixa após fim de semana prolongado

Lusa29 Mai, 2018, 16:00 | Economia

Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,78% para 24.559,32 pontos e o tecnológico Nasdaq cedia 0,23% para 7.417,01 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,73% para 2.701,40 pontos.

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, encarregou na segunda-feira Carlo Cottarelli, um antigo responsável do Fundo Monetário Internacional (FMI), de formar um governo de transição, depois de ter vetado a escolha de Paolo Savona, um eurocético e crítico da moeda única, para ministro da Economia, como propunham a Liga Norte e o Movimento 5 Estrelas, as forças que venceram as eleições de 04 de março.

A incerteza permanece em relação à possibilidade de Cottarelli conseguir ou não o apoio do Parlamento, com eleições antecipadas no horizonte.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina esteve encerrada devido ao feriado do Memorial Day e na sexta-feira encerrou sem uma tendência definida.