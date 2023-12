Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta animada com corte de juros no 1.º semestre

Pelas 15h00 horas em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial subia 0,2% para 37.430,25 pontos, enquanto o Standard & Poor`s 500 ganhava 0,23% para 4.765,63 pontos e o tecnológico Nasdaq recuperava 0,35% para 15.044,18 pontos.

Apesar da quadra natalícia estar ainda presente no espírito dos norte-americanos, o mercado em Wall Street foi hoje animado pela divulgação do índice de preços das despesas de consumo das famílias (PCE), que caiu 0,1% em novembro.

Trata-se do indicador preferido pela Fed para antecipar e sinalizar a inflação e, consequentemente, para poder aliviar as taxas de juro de referência.

Os três índices bolsistas, por sua vez, registaram a oitava semana consecutiva de ganhos, de acordo com a agência financeira Bloomberg.

No entanto, o volume de transações deverá continuar a ser baixo ao longo da semana com a maioria dos participantes no mercado em férias de final de ano.

A par disso, não é esperada a divulgação de dados económicos relevantes esta semana, além do número de pedidos de subsídio de desemprego da semana passada.