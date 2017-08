Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta ligeira após bons dados sobre criação de emprego

Lusa 04 Ago, 2017, 15:44 | Economia

Cerca das 15:03 (hora de Lisboa), o Dow Jones Industrial subia uns ligeiros 0,05% para 22.038,71 pontos, enquanto o Standard & Poor`s avançava 0,27% para 2.478,79 pontos.

O índice tecnológico Nasdaq, por sua vez, recuperava apenas 0,01% para 6.339,85 pontos.

A criação de emprego nos Estados Unidos aumentou em julho mais que o previsto e os salários voltaram a subir, segundo o Departamento do trabalho norte-americano.

A economia norte-americana criou 209.000 empregos não-agrícolas, enquanto os analistas internacionais apontavam para um valor na ordem dos 183.000.

Com a melhoria do mercado de trabalho, um dólar fraco e a inflação em níveis não muito elevados, a Reserva Federal poderá ponderar se ainda irá subir as taxas de juro "uma vez mais" no final deste ano, disseram os analistas.

A bolsa nova-iorquina encerrou na quinta-feira sem direção, mas com o Dow Jones a estabelecer o seu sétimo recorde consecutivo no fecho das transações.

Os resultados definitivos da sessão indicaram que o Dow Jones Industrial valorizou-se 0,04%, para 22.026,10 pontos.

Já os outros índices mais emblemáticos da praça fecharam com perdas -- o Nasdaq recuou 0,35% para os 6.340,34 pontos, e o S&P 500 cedeu 0,25% para os 2.472,16.