Bolsa de Nova Iorque recua após recordes de quarta-feira

Às 15:06 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,11% para 26.087,02 pontos e o Nasdaq perdia 0,21% para 7.283,14 pontos.

O índice alargado S&P 500 cedia 0,02% para 2.801,95 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão com novos máximos após subidas de 1,26% no Dow Jones (pela primeira vez acima de 26.000 pontos no encerramento), de 1,03% no Nasdaq e de 0,94% no S&P 500.