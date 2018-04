Bolsa de Nova Iorque segue em alta animada por lucros de empresas

Lusa24 Abr, 2018, 16:07 | Economia

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,25% para 24.509,28 pontos e o Nasdaq avançava 0,26% para 7.147,31 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,43% e estava em 2.681,77 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com o Dow Jones a perder 0,06% e o Nasdaq 0,25%, num cenário de preocupação com a subida dos juros da dívida dos Estados Unidos.

Já depois do encerramento do mercado, o grupo tecnológico Alphabet, matriz do Google, anunciou que obteve no primeiro trimestre de 2018 um lucro de 9.401 milhões de dólares, uma subida de 73% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando tinha ficado em 5.426 milhões de dólares.

Hoje, o grupo Coca-Cola indicou que registou no primeiro trimestre um lucro de 1.368 milhões de dólares, 16% mais do que no mesmo período de 2017.