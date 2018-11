Bolsa de Nova Iorque segue em alta impulsionada por setor tecnológico

Lusa26 Nov, 2018, 15:19 | Economia

Às 14h51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,38% para 24.622,19 euros e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,43% para 7.038,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 1,02% para 2.659,39 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, depois de uma sessão mais curta no dia a seguir ao feriado do Dia de Ação de Graças e sob o efeito da desvalorização das cotações do petróleo. O Dow Jones perdeu 0,73% e o Nasdaq 0,48%.

O preço do petróleo do Texas encerrou a semana com uma descida de 7,7%, ficando em 50,42 dólares o barril, tendo chegado na sexta-feira ao nível mais baixo no período de um ano.

Hoje, o barril de petróleo do Texas para entrega em janeiro começou a negociar com um aumento de 1,71% para 51,28 dólares no mercado nova-iorquino.