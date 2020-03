Bolsa de Nova Iorque segue em queda com Dow Jones a recuar 3%

Nova Iorque, 05 mar 2020 (Lusa) - A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa acentuada no início da sessão, com o índice Dow Jones a perder 3%, numa altura em que aumentam receios com a epidemia de coronavírus.