Bolsa de Nova Iorque segue mista após oferta de Musk para comprar Twitter

Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,40% para 34.702,43 pontos e o Nasdaq recuava 0,99% para 13.509,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,44% para 4.427,19 pontos.

No início da sessão, a bolsa nova-iorquina reagia também aos resultados dos grandes bancos norte-americanos, que registaram descidas nos lucros em relação ao período homólogo de 2021.

O banco norte-americano Wells Fargo registou, no primeiro trimestre deste ano, lucros de 3.671 milhões de dólares (3.383 milhões de euros), uma queda de 21% em termos homólogos, indicou hoje a instituição.

Na quarta-feira, o JPMorgan Chase, maior banco em ativos nos Estados Unidos, anunciou que teve um lucro de 8.282 milhões de dólares (7,65 mil milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, menos 42% que no mesmo período de 2021.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, destacavam-se as subidas do Goldman Sachs (3,25%) e da United Health (2,29%), enquanto nas descidas pontuavam a Intel (-0,95%) e a Microsoft (-0,53%).

O Twitter subia 2,49%, depois de ter sido anunciado que o fundador da Tesla, Elon Musk, que adquiriu recentemente uma participação de 9,2% no Twitter, fez uma oferta para comprar as restantes ações da empresa pelo preço unitário de 54,20 dólares.

Num documento enviado ao regulador norte-americano da bolsa na quarta-feira, Musk precisa que esta é "a sua melhor e última oferta" e ameaça, em caso de recusa, "reconsiderar a sua posição como acionista" da rede social.

O petróleo do Texas baixava para 102,84 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia 2,74%.