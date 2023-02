Bolsa de Paris regista um novo máximo durante a sessão

O índice CAC 40 ultrapassou ao fim da manhã o anterior recorde de 7.384,86 pontos, que datava de 05 de janeiro de 2022, quando registava uma recuperação da crise causada pela pandemia de covid-19.

No período de mais de um ano entre os dois recordes, a inflação, a guerra na Ucrânia e a desaceleração económica levaram os índices bolsistas a perder perto de um quarto do seu valor.

No início do mês tinha sido a bolsa de Londres a ultrapassar o seu anterior recorde de 2018 e Frankfurt também está perto de um novo máximo.

A dinâmica europeia é melhor do que a de Wall Street ainda longe dos níveis máximos.

Esta recuperação surge numa altura em que o cenário de crise energética na Europa se afasta, com a zona euro a evitar até agora a recessão.

Desde o início do ano, o índice CAC registou uma valorização de mais de 13%, com as empresas do setor de luxo (LVMH, Hermès, Kering) a aproveitarem as perspetivas económicas associadas à reabertura da China, após as restrições adotadas durante a pandemia.