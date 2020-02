Bolsa de Tóquio abre em forte baixa devido ao novo coronavírus

Tóquio, 25 fev 2020 (Lusa) -- A bolsa de Tóquio abriu hoje em baixa acentuada a primeira sessão da semana, depois do feriado de segunda-feira, no seguimento das descidas fortes de outras praças financeiras, devido à aceleração mundial da epidemia do novo coronavírus.